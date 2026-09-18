IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.441

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 21,27 poin atau 0,33 persen ke level 6.441 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Jumat (18/9/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 212 saham menguat, 464 saham melemah dan 287 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp19,1 triliun dari 30,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,25 persen ke 640, indeks JII turun 1,13 persen ke 387, indeks IDX30 turun 1,11 persen ke 356 dan indeks MNC36 turun 1,14 persen ke 279.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya sektor teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) naik 34,48 persen ke Rp234, PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) naik 34 persen ke Rp67, dan saham PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 25 persen ke Rp350.