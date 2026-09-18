IHSG Sesi I Turun 0,35 Persen ke 6.439

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini, Jumat (18/9/2026). Indeks saham terkoreksi 0,35 persen ke level 6.439.

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG dibuka di zona hijau, tepatnya di level 6.512. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.521 dan level terendah di 6.433.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 14,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp7,4 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 213 saham menguat, 429 saham melemah, dan 321 saham lainnya stagnan.

Dari tiga besar top gainers, Kedaung Indah Can (KICI) memimpin setelah melonjak 24,82 persen. Posisi berikutnya ditempati Mitra Pedagang Indonesia (MPIX) yang naik 20,22 persen, serta Bayan Resources (BYAN) yang menguat 19,96 persen.