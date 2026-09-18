IHSG Akhir Pekan Dibuka Menguat 0,77 Persen ke 6.512

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Jumat (18/9/2026), dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Jumat (18/9/2026), dibuka menguat. IHSG naik 0,77% ke level 6.512.

Semenit setelah perdagangan dibuka, IHSG melanjutkan penguatan terbatas sebesar 0,78% ke level 6.512. Sebanyak 273 saham berada di zona hijau, 135 saham melemah, dan 555 saham lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp482 miliar dengan volume 868 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,03% ke level 648, indeks JII menguat 0,32% ke level 393, indeks MNC36 melemah 0,10% ke level 282, dan IDX30 melemah 0,06% ke level 359.

Sementara itu, mayoritas indeks sektoral berada di zona hijau, yakni sektor bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, konsumer nonsiklikal, dan konsumer siklikal. Adapun sektor yang melemah hanya keuangan dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia, Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF, dan PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII).

Sementara itu, top losers dihuni oleh Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis-27, PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR), dan Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30.

(Feby Novalius)

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