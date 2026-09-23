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BI Soroti Transaksi Misterius di DANA, Minta Investigasi Total

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:30 WIB
BI Soroti Transaksi Misterius di DANA, Minta Investigasi Total
BI Soroti Transaksi Misterius di DANA, Minta Investigasi Total (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merespons insiden transaksi tidak sah yang dialami pengguna aplikasi dompet digital DANA. BI memastikan saat ini sedang mencermati sekaligus melakukan pendalaman intensif atas permasalahan sistem keamanan transaksi tersebut.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, BI telah mengambil langkah pengawasan dengan menuntut pihak DANA melakukan evaluasi dan pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Bank Indonesia telah melakukan langkah pengawasan dan meminta DANA melakukan investigasi secara menyeluruh, melakukan perbaikan atas kelemahan, serta penguatan pengamanan untuk memastikan transaksi kembali berjalan sesuai dengan mekanisme autentikasi dan standar keamanan transaksi yang dipersyaratkan," kata Denny dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

BI juga menginstruksikan manajemen DANA bersama pihak terkait untuk bergerak cepat menyelesaikan seluruh laporan kerugian konsumen secara adil.

"DANA bersama pihak terkait telah diminta untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi atas transaksi yang tidak diakui, menindaklanjuti setiap pengaduan konsumen, serta melakukan penyelesaian atas pengaduan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Denny menekankan bahwa keselamatan serta pemenuhan hak-hak nasabah menjadi fokus utama BI dalam mengawal penanganan insiden ini hingga tuntas.

"Bank Indonesia memastikan pelindungan dan pemenuhan hak konsumen menjadi prioritas dalam penyelesaian insiden ini. Bank Indonesia akan terus mengawal proses tersebut hingga hak konsumen yang terdampak terpenuhi sesuai ketentuan," jelas Denny.

 

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