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Gubernur Destry Lantik Mal Isnaini Jadi Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |19:08 WIB
Gubernur Destry Lantik Mal Isnaini Jadi Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI
Gubernur BI Destry (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti resmi melantik Mal Isnaini S. Meyyanti sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial pada hari ini, Selasa (15/9/2026) di Jakarta. Mal Isnaini sebelumnya mengemban amanah sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penyegaran dan penguatan organisasi untuk menjamin kesinambungan peran Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas sistem keuangan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Destry menekankan bahwa perluasan mandat yang diamanatkan kepada Bank Indonesia harus diimbangi dengan penguatan kepemimpinan, tata kelola, serta tanggung jawab kelembagaan yang solid.

“Dalam menjalankan mandat tersebut, sinergi antara Bank Indonesia dan mitra strategis perlu terus diperkuat agar dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi sesuai kewenangan masing-masing,” kata Destry dalam keterangan resminya, Selasa (15/9/2026).

Destry juga menginstruksikan agar seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berpedoman pada tiga prinsip utama: berdampak nyata, inklusif, dan terintegrasi melalui kolaborasi aktif bersama seluruh pemangku kepentingan.

 

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