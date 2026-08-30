Harga Emas Antam Hari Ini Usai Turun Rp48.000

Harga Emas Antam Hari Ini Usai Turun Rp48.000 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar terbaru harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Minggu (30/8/2026) usai turun tajam Rp48.000 kemarin.

Pada hari ini, harga emas Antam tetap stagnan alias tidak berubah. Harga emas Antam tetap dijual Rp2.670.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga tetap Rp2.523.000

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Gedung Antam Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia: