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Harga Emas Antam Turun 4 Hari Beruntun, Hari Ini Anjlok Rp48.000

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |10:05 WIB
Harga Emas Antam Turun 4 Hari Beruntun, Hari Ini Anjlok Rp48.000
Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun. Pada perdagangan Jumat (28/8/2026), harga emas Antam turun Rp48.000 menjadi Rp2.670.000 per gram.

Harga emas Antam tercatat mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut, sejak perdagangan Rabu sampai dengan hari ini.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali (buyback). Harga buyback emas Antam turun Rp55.000 menjadi Rp2.523.000 per gram.

Adapun transaksi pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenai potongan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

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