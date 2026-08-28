Harga Emas Antam Turun Goceng Hari Ini, Simak Daftar Lengkapnya

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau kembali turun pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau kembali turun pada perdagangan hari ini, Kamis (27/8/2026). Harga emas Antam turun Rp5.000 menjadi Rp2.718.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Nilai buyback emas Antam turut melemah Rp5.000 menjadi Rp2.578.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.409.000

1 gram: Rp2.718.000

2 gram: Rp5.376.000

3 gram: Rp8.039.000

5 gram: Rp13.365.000

10 gram: Rp26.675.000

25 gram: Rp66.562.000

50 gram: Rp133.045.000

100 gram: Rp266.012.000

250 gram: Rp664.765.000

500 gram: Rp1.329.320.000

1.000 gram: Rp2.658.600.000

(Feby Novalius)

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