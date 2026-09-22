Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Kini Dijual Rp2.627.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Kini Dijual Rp2.627.000 per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Selasa (22/9/2026) kembali turun. Tercatat, harga emas Antam turun Rp1.000 menjadi Rp2.627.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.628.000 per gram.

Sementara, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.462.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini: