Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Kini Dijual Rp2.627.000 per Gram

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |09:03 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Kini Dijual Rp2.627.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Kini Dijual Rp2.627.000 per Gram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Selasa (22/9/2026) kembali turun. Tercatat, harga emas Antam turun Rp1.000 menjadi Rp2.627.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.628.000 per gram.

Sementara, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.462.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243260/harga_emas_antam-B65A_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp10.000, Kini Dibanderol Rp2.628.000 per Gram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/455/3243157/emas_antam-DEc5_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,82 Juta per Gram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/622/3243131/emas_antam-GYJV_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini, Termurah Rp1.369.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241883/emas_antam-z8C1_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp2.000 Jadi Rp2.602.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241595/harga_emas_antam-hJOG_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp4.000, Kini Dijual Jadi Rp2.604.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241415/harga_emas_antam-MLFV_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp25.000, Kini Dibanderol Rp2.600.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement