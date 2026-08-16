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Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini, dari Antam, Galeri24 dan UBS

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |10:42 WIB
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini, dari Antam, Galeri24 dan UBS
Harga Emas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas batangan di Galeri 24, anak usaha PT Pegadaian, terpantau mengalami penguatan pada sesi perdagangan Minggu (16/8/2026).

Sebagai informasi, platform ritel ini memasarkan bermacam varian logam mulia, yang meliputi produk bermerek Galeri 24 sendiri, Antam, serta UBS.

Untuk cetakan emas Galeri 24 ukuran 1 gram, harganya kini dipatok Rp2.677.000, atau menguat ketimbang perdagangan sebelumnya yang dibanderol sebesar Rp2.665.000, per gram.

Di sisi lain, harga emas keluaran Antam untuk pecahan 1 gram saat ini berada di harga sebesar Rp2.782.000 per gram, atau naik dibanding harga kemarin yang dibanderol Rp2.771.000 per gram.

Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram dijual sebesar Rp2.736.000 per gram atau melesat dibandingkan harga hari sebelumnya yang dipatok senilai Rp2.724.000.

Di bawah adalah harga pecahan emas batangan, yang tercatat di Sahabat Pegadaian pada Minggu (16/8/2026) ini:

 

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