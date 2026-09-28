Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp16.000 Jadi Rp2.597.000 per Gram

Harga emas Antam (ANTM) turun pada hari ini, Senin (28/9/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Harga emas Antam (ANTM) turun pada hari ini, Senin (28/9/2026). Harga logam mulia tersebut turun Rp16.000 menjadi Rp2.597.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual kembali emas batangannya juga turun Rp16.000 menjadi Rp2.422.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total.

Ketentuan tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif PPh 22 sebesar 0,25% sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti potong PPh 22 akan diterbitkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebagai penjual.