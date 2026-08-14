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Prabowo Patok Asumsi Rupiah Rp17.500 per Dolar AS di RAPBN 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |16:35 WIB
Prabowo Patok Asumsi Rupiah Rp17.500 per Dolar AS di RAPBN 2027
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Penetapan indikator makro tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, nilai tukar rupiah kisaran Rp17.500 per 1 dolar," kata Prabowo.

Dalam penyusunan RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah proyeksi ekonomi makro.

Laju pertumbuhan ekonomi dipatok optimis sebesar 6 persen, naik dari target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Tingkat inflasi dirancang tetap stabil pada kisaran 2,5 persen.

Sementara itu, imbal hasil atau tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen.

Di sektor energi, pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak bumi disepakati sebesar 610 ribu barel per hari.

 

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