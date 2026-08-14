Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Teks Pidato Lengkap RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan Presiden Prabowo di DPR

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |17:14 WIB
Teks Pidato Lengkap RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan Presiden Prabowo di DPR
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memaparkan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pidato Prabowo tersebut menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

"Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, nilai tukar rupiah kisaran Rp17.500 per 1 dolar," kata Prabowo.

Berikut ini teks Pidato Lengkap RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan Presiden Prabowo di DPR

Pidato Presiden

1.    Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
2.    Yang saya hormati, [daftar hadir dicetak].
3.    Serta hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
4.    Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat pengabdian.
5.    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
6.    Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN.
7.    APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
8.    Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236206/presiden_prabowo-R9Xl_large.png
Prabowo Sebut RAPBN 2027 Didesain Ekspansif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236204/presiden_prabowo-uUH8_large.png
Prabowo Ungkap RAPBN 2027 Difokuskan pada 8 Program, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236203/prabowo_subianto-fBHN_large.jpg
Prabowo Ungkap 10 Langkah Besar Transformasi Indonesia: Renovasi Seluruh Sekolah, Aset BUMN hingga Bangun PFII 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236202/presiden_prabowo-NG1k_large.png
Prabowo Patok Asumsi Rupiah Rp17.500 per Dolar AS di RAPBN 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236190/presiden_prabowo-eyJz_large.png
Prabowo Anggap APBN Kuat karena Disiplin Kelola Uang Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236188/prabowo-BvcX_large.jpg
Singgung Rating S&P dan China Lianhe, Prabowo: Ekonomi Indonesia Solid Tahan Guncangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement