Purbaya Sebut IFP Efektif untuk Pembelajaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan edukasi digital terbukti efektif dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penilaian tersebut disampaikannya usai meninjau langsung implementasi teknologi papan pintar tersebut di sejumlah sekolah di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penyaluran anggaran negara pada program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah.

“Saya tadi ingin melihat bagaimana pemakaian papan edukasi digital atau brite panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya selama ini hanya dengar, bagus atau tidak, saya tidak tahu. Saya ingin melihat sebetulnya seperti apa, sehingga kalau saya mengeluarkan anggaran tidak sayang-sayang amat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Purbaya meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk mengikuti jalannya kelas pada jenjang SMP dan SMA. Dari hasil pengamatan langsung, materi pelajaran yang rumit menjadi lebih interaktif dan lebih mudah diserap oleh para siswa.

“Ternyata saya saksikan tadi, saya ikuti kelasnya, duduk setengah jam di dua kelas. Itu amat efektif, membuat mata pelajaran yang sulit bisa diajarkan dengan relatif mudah ke murid-muridnya,” kata Purbaya.

Melihat dampak positif tersebut, Purbaya mendorong agar keberlanjutan program papan edukasi digital ini diperluas secara bertahap.