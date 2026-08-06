Purbaya Bantah Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Capai Rp16 Juta, Segini Besarannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah soal manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menerima gaji sebesar Rp16 juta per bulan.

‎

‎Menurut Purbaya, angka tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan skema yang sedang dibahas pemerintah. Justru menurutnya gaji yang akan diterima oleh manager Kopdes setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

‎

‎"Kalau 16 juta pasti salah kegedean kayaknya, saya denger UMP lebih sedikit aja masih ketinggian tapi saya enggak tahu angka yang terakhir berapa tapi enggak sampai segitulah," kata Purbaya media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).

‎

‎Purbaya menjelaskan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran gaji manajer KDMP secara final. Keputusan resmi akan diumumkan setelah seluruh pembahasan selesai.

‎

‎"Nanti kan belum putus (besaran gaji manager Kopdes), nanti begitu putus begitu selesai baru kita lihat tapi sudah kita tentukan," jelasnya.

‎Bendahara negara itu menegaskan pemerintah tidak akan menyetujui skema penggajian yang dinilai terlalu tinggi. Karena itu, isu mengenai gaji manajer KDMP mencapai Rp16 juta per bulan dipastikan tidak benar.

‎"Jadi kita belum lihat angkanya tapi enggak sampai segitu pasti kalau segitu ya kita enggak setujuin aja selesai tadi UMP katanya UMP ya, sementara itu tapi saya belum lihat angkanya, saya tunggu nanti seperti apa," jelas Purbaya.

‎

‎Sebaga informasi, beredar di media sosial slip gaji yang diduga milik seorang manager Kopdes dengan total Gaji Rp16,250 juta per bulan yang ditanggung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 2 tahun.

Baca selengkapnya: Purbaya Bantah Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Capai Rp16 Juta, Hanya UMP

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.