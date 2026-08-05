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Purbaya Guyur Likuiditas Rp70 Triliun ke Perbankan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |19:08 WIB
Purbaya Guyur Likuiditas Rp70 Triliun ke Perbankan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengucurkan suntikan dana segar ke industri perbankan nasional dengan total nilai mencapai Rp70 triliun dalam rentang tiga hari terakhir.

Pengucuran likuiditas tersebut bersumber dari penempatan rekening pemerintah yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI). Penempatan dana dilakukan secara bertahap, yakni sebesar Rp30 triliun pada Senin (3/8/2026) dan disusul Rp40 triliun pada hari ini, Rabu (5/8/2026).

"Hari ini tambah Rp40 triliun dan Rp30 triliun hari Senin," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).

Purbaya memastikan bahwa langkah intervensi likuiditas ini masih konsisten dengan komitmen pemerintah hingga tahun depan, yakni mengalokasikan total dana sebesar Rp200 triliun sebagaimana yang pernah dijalankan pada tahun sebelumnya.

"Kita pastikan sampai tahun depan Rp200 triliun," ujar Purbaya.

Langkah penempatan dana ke sektor perbankan ini ditujukan untuk menjaga daya tahan likuiditas perbankan tetap aman.

Dengan likuiditas yang memadai, perbankan diharapkan dapat menahan kenaikan biaya pinjaman (cost of funds) di tengah tingginya tren suku bunga acuan bank sentral.

Untuk memastikan suku bunga kredit ke sektor riil tetap terjangkau, Purbaya juga telah menginstruksikan seluruh Badan Layanan Umum (BLU) serta Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan agar tidak meminta imbal hasil atau bunga simpanan yang terlalu tinggi kepada bank penampung.

 

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