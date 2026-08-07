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Purbaya Kerahkan SMV untuk Percepat Pemulihan Korban Tumpahan Minyak Montara

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |13:58 WIB
Purbaya Kerahkan SMV untuk Percepat Pemulihan Korban Tumpahan Minyak Montara
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa akan mengerahkan seluruh potensi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mempercepat pemulihan ekosistem laut dan ekonomi warga yang menjadi korban tumpahan minyak Montara di Laut Timor sejak 2009.

Hal itu ditegaskan Purbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, kunjungan di tengah masyarakat pesisir NTT merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, sebagai bukti komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi hak-korban petaka tumpahan minyak Montara yang menderita selama 16 tahun terakhir.

Secara khusus, Purbaya meminta LPDP melakukan riset mengenai kondisi ekosistem laut di wilayah terdampak. Langkah ilmiah ini diambil guna merumuskan kebijakan pemulihan lingkungan yang komprehensif sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

"Nanti kita bikin riset di sini, bagaimana menghidupkan lagi (ekosistem ikan) disini. LPDP, ya. Yang begini yang pas itu risetnya tepat guna, tepat sasaran," ujar Purbaya.

 

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