Bayar Utang Negara Rp10 Ribu Triliun, Ini Respons Purbaya

JAKARTA - Posisi utang pemerintah per akhir Juni 2026 tembus Rp10.293 trilun, atau setara 41,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,1 persen, dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun atau sekitar 12,9 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, salah satu strategi pemerintah untuk membayar utang tersebut melalui pembenahan pengumpulan pajak melalui sistem core tax, serta mengoptimalkan penerimaan bukan pajak seperti pemanfaatan dividen BUMN.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," katanya saat ditemui usai Sidang debottlenecking di Kantornya, Rabu (12/8/2026).

Menurut Purbaya, jumlah akumulasi utang negara itu seharusnya bisa lebih turun lagi di akhir tahun. Sehingga diharapkan bisa makin menjauhi batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 60 persen, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara.

"Kan belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan, masih di bawah 60 persen, jauh," lanjutnya.

Selain penarikan pajak, Purbaya mengatakan kalau sebagian keuntungan Danantara bakal ditarik ke kas negara. Tujuannya agar meningkatkan efisiensi penerimaan negara dari luar pos pajak.

"Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagai keuntungan Danantara untuk cadangan Pemerintah, sehingga itu yang bisa mengurangi utang kita juga. Nanti kita tentukan bentuknya ke depan," tambahnya.