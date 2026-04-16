Teladan Prima Agro (TLDN) Tebar Dividen Final Rp500,38 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |15:47 WIB
JAKARTA – PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) resmi mengantongi persetujuan pemegang saham untuk membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini, perseroan menetapkan total dividen tunai tahunan sebesar Rp701,05 miliar.

Head of Corporate Finance & Strategy TLDN, Wasisto Budi Sulistio menjelaskan bahwa mayoritas pemegang saham telah menyetujui seluruh usulan rapat, termasuk poin krusial mengenai penetapan penggunaan laba bersih perseroan.

Total dividen tersebut mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 74,7 persen dibandingkan pembagian tahun sebelumnya yang sebesar Rp401,34 miliar.

Dari total Rp701,05 miliar tersebut, perseroan telah membagikan dividen interim senilai Rp200,67 miliar pada Oktober 2025, sehingga sisa dividen final tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp500,38 miliar.

“Dengan demikian, sebesar Rp500.383.392.230 akan dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham,” ujar Wasisto dalam Press Conference RUPST TLDN Tahun Buku 2025, Kamis (16/4/2026).

Selain dialokasikan sebagai dividen, perseroan menyisihkan sebesar Rp1 miliar sebagai dana cadangan sesuai ketentuan anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp404,55 miliar akan dimasukkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan perusahaan.

Direktur Utama TLDN, Wishnu Wardhana menambahkan, pembagian keuntungan ini merupakan bentuk apresiasi atas dukungan para pemegang saham terhadap kinerja positif perusahaan.

 

