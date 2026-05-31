Mitra Pinasthika (MPMX) Bagi Dividen Tunai Rp170 per Saham

JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp170 per saham dengan total nilai Rp451,89 miliar. Jumlah ini setara dengan dividend yield sebesar 16% terhadap harga saham perseroan pada penutupan perdagangan 25 Mei 2026.

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Selain dividen, perseroan juga melaporkan kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dalam RUPST. Sepanjang 2025, perseroan mencatat pendapatan konsolidasi sebesar Rp16,2 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp462 miliar.

Group Chief Executive Officer MPMX, Suwito Mawarwati, mengatakan 2025 menjadi periode yang penuh dinamika bagi industri otomotif dan mobilitas nasional. Kondisi tersebut mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kehati-hatian, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Di tengah kondisi industri yang menantang, perseroan berupaya menjaga kualitas bisnis dan memperkuat fundamental usaha secara berkelanjutan.

"Peningkatan dividen tahun ini mencerminkan komitmen perseroan untuk terus memberikan nilai yang berkelanjutan kepada para pemegang saham, sekaligus mencerminkan keyakinan kami terhadap kekuatan fundamental dan prospek jangka panjang perseroan," paparnya, Minggu (31/5/2026).