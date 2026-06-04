Ayo Belajar Cara Investasi ETF di IG Live MNC Sekuritas, ETF: Investasi Simpel dengan Diversifikasi Otomatis

JAKARTA - Diversifikasi merupakan strategi menyebarkan investasi ke berbagai aset untuk membantu investor mengurangi risiko yang berasal dari pergerakan satu instrumen tertentu. Apabila investor membeli satu saham, kinerja investasinya akan sangat bergantung pada kondisi emiten tersebut.

Sebagai instrumen yang berisi sejumlah aset dalam satu produk, ETF dapat menjadi solusi praktis bagi investor yang ingin membangun portofolio yang lebih terdiversifikasi.

ETF menawarkan konsep diversifikasi yang serupa dengan reksa dana, namun dengan keunggulan dapat diperdagangkan secara langsung di bursa layaknya saham. Lantas, bagaimana cara kerja ETF dan apa saja manfaatnya bagi investor?

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas "ETF: Investasi Simpel dengan Diversifikasi Otomatis” pada Kamis (4/6/2026) pukul 16.00 WIB bersama Ketua Umum Jaya Stock Club Universitas Pembangunan Jaya Azzahra Amelani dan dipandu oleh Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky AP Padang. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, MNC Sekuritas juga terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

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(Dani Jumadil Akhir)

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