HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Wanita Terkaya di Indonesia, Marina Budiman Juaranya Punya Harta Rp140 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |10:59 WIB
5 Wanita Terkaya di Indonesia, Marina Budiman Juaranya Punya Harta Rp140 Triliun
5 Wanita Terkaya di Indonesia, Marina Budiman Juaranya Punya Harta Rp140 Triliun (Foto: DCI Indonesia)
JAKARTA - Wanita terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025. Wanita terkaya ini masuk jajaran daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Mereka mempunyai berbagai macam bisnis yang menghasilkan harta kekayaan hingga triliunan Rupiah.

Wanita terkaya di Indonesia memiliki bisnis seperti data center, energi, batu bara, properti hingga sawit. Lalu siapa saja wanita terkaya di Indonesia saat ini?

Berikut ini daftar wanita terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Wanita Terkaya di Indonesia

1. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia saat ini. Dirinya mempunyai harta kekayaan USD8,2 miliar atau setara Rp140,2 triliun (kurs Rp17.100 per USD) dari sektor teknologi. 

Marina merupakan cofounder dan President Commissioner DCI Indonesia, perusahaan data center yang didirikannya pada 2011 bersama Otto Toto Sugiri dan Han Arming Hanafia.

Dengan kekayaan Rp140 triliun, Marina Budiman menduduki peringkat 8 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025.

2. Dewi Kam

Di urutan kedua wanita terkaya di Indonesia ditempati Dewi Kam. Dewi Kam memiliki harta kekayaan USD4,3 miliar atau setara Rp73,5 triliun dari sektor energi,

Kekayaan Dewi Kam ini berasal dari dari kepemilikan saham minoritas di PT Bayan Resources yang bergerak di bisnis batu bara. Dewi Kam menduduki peringkat 17 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia edisi Forbes 2025.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/455/3211642/gerai-OXcm_large.jpg
Siapa Pemilik Ritel Fashion Terkenal H&M yang Akan Tutup 160 Gerai Tahun Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/455/3210820/jpu-lvLY_large.jpg
Segini Kekayaan Wira Arizona, JPU Kasus Amsal Sitepu yang Viral Sebut Jasa Editing Video Gratis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/455/3209659/kisah_pendiri_restoran_sederhana-e2ZP_large.png
Kisah Haji Bustaman, dari Tukang Cuci Piring hingga Perintis dan Pemilik Restoran Padang Terkenal Sederhana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/455/3208663/saudi_aramco-wYke_large.jpg
Siapakah Pemilik Saudi Aramco yang Berencana Akan Pangkas Pasokan Minyak Mentah ke Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/455/3208654/veda-MqDu_large.jpg
2 Pengusaha Tajir Indonesia yang Beri Bonus Hadiah ke Pembalap Veda Ega Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/455/3208641/leonid-ARm3_large.png
Miliarder Pemilik OnlyFans Leonid Radvinsky Meninggal Dunia di Usia 43 Tahun, Punya Harta Rp79 Triliun
