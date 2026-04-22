Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Biaya Bangun SPBU Pertamina hingga Kisaran Gaji Operator

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |06:01 WIB
Mengintip Biaya Bangun SPBU Pertamina hingga Kisaran Gaji Operator (Foto: Pertamina)
Mengintip Biaya Bangun SPBU Pertamina hingga Kisaran Gaji Operator (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip biaya bangun SPBU Pertamina hingga kisaran gaji operator. Bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan margin keuntungan menjual BBM.

Keuntungan bisnis SPBU bervariasi, tergantung pada volume penjualan dan biaya operasional. Perhitungan keuntungan umumnya berasal dari margin penjualan BBM per liter maupun pendapatan dari ritel. Rata-rata, SPBU memperoleh keuntungan sekitar Rp200 per liter dari penjualan bensin dan solar. 

Biaya Bangun SPBU Pertamina

Melansir laman Pertamina Patra Niaga, Pertamina membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra Pertamina dalam menjalankan bisnis SPBU.

"Jadilah mitra bisnis Pertamina Patra Niaga, tumbuh dan berkembang bersama mendukung ketahanan energi nasional serta mendistribusikan energi keseluruh konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia," tulis keterangan Pertamina Patra Niaga seperti dilansir laman resmi Kemitraan Patra Niaga.

Dalam pembangunan sebuah SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU dengan lebar muka minimum 20 meter. Ada beberapa tipe SPBU dengan standar desain sebagai berikut :

- SPBU Regular, syarat yang harus dipenuhi minimal memiliki luas lahan berukuran 1.000 m2, minimal dua pulau pompa, wajib menyediakan PLTS atap dan investasi kurang lebih Rp6 miliar di luar tanah.

- SPBU Mini, dengan minimal luas lahan 600 m2, maksimal satu pulau pompa dan investasi kurang dari Rp2,5 miliar di luar tanah

- SPBU Kompak, dengan minimal luas lahan 200 m2, bangunan permanen atau modular (dengan sarfas tangki/drum/IBC tank), sarana penyimpanan minimal 1 kiloliter (KL) dan investasi kurang lebih Rp1 miliar di luar tanah

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement