Berapa Biaya Buka atau Franchise SPBU Pertamina? Segini Kisaran Uang yang Harus Disiapkan

Berapa Biaya Buka atau Franchise SPBU Pertamina? Segini Kisaran Uang yang Harus Disiapkan (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Berapa biaya buka atau franchise SPBU Pertamina? Segini kisaran uang yang harus disiapkan. Pertamina membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra Pertamina dalam menjalankan bisnis SPBU untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

Bisnis SPBU menjadi salah satu bisnis yang memberikan keuntungan cukup besar. Namun, untuk mempunyai bisnis SPBU Pertamina juga harus memiliki modal yang cukup besar juga.

"Jadilah mitra bisnis Pertamina Patra Niaga, tumbuh dan berkembang bersama mendukung ketahanan energi nasional serta mendistribusikan energi keseluruh konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia," tulis keterangan Pertamina Patra Niaga seperti dilansir laman resmi Kemitraan Patra Niaga, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Lalu berapa biaya untuk buka bisnis SPBU Pertamina? Berikut ini Okezone rangkum biaya buka atau franchise SPBU Pertamina.

Biaya SPBU Pertamina

Dalam pembangunan sebuah SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU dengan lebar muka minimum 20 meter. Ada beberapa tipe SPBU dengan standar desain sebagai berikut :

- SPBU Regular, syarat yang harus dipenuhi minimal memiliki luas lahan berukuran 1.000 m2, minimal dua pulau pompa, wajib menyediakan PLTS atap dan investasi kurang lebih Rp6 miliar di luar tanah.

- SPBU Mini, dengan minimal luas lahan 600 m2, maksimal satu pulau pompa dan investasi kurang dari Rp2,5 miliar di luar tanah

- SPBU Kompak, dengan minimal luas lahan 200 m2, bangunan permanen atau modular (dengan sarfas tangki/drum/IBC tank), sarana penyimpanan minimal 1 kiloliter (KL) dan investasi kurang lebih Rp1 miliar di luar tanah

Syarat Calon Mitra SPBU Pertamina

1. Calon Mitra harus berbentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi)
2. Calon Mitra harap mempersiapkan beberapa dokumen di antaranya :
- KTP Pengusaha
- NPWP Perusahaan
- Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Perubahan Perusahaan (jika ada)
- Rekening koran/tabungan/deposito/giro selama periode 3 bulan terakhir atas nama pemilik atau Badan Usaha :
Untuk SPBU Reguler : akumulasi rekening saldo minimal Rp2 miliar
Untuk SPBU Mini & Kompak : akumulasi rekening saldo minimal Rp1 miliar
- Bukti kepemilikan lahan sebagai berikut:

