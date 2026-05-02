Apa Perbedaan SPBU, Pertashop dan Pertamini? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Apa perbedaan SPBU, Pertashop dan Pertamini? Ini penjelasannya. Masyarakat tentu tidak asing lagi dengan SPBU, Pertashop dan Pertamini yang sama-sama menjual Bahan Bakar Minyak (BBM).

Saat ini jumlah SPBU yang dioperasikan Pertamina Patra Niaga hingga mencapai 7.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Sementara, jumlah Pertashop mencapai sekira 6.000 unit. Pertashop (Pertamina Shop) tersebar di berbagai pelosok pedesaan, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh SPBU konvensional, dengan fokus pengembangan pada pemerataan akses energi berkualitas bagi masyarakat.

Sementara, jumlah Pertamini tidak diketahui. Sebab, Pertamini tidak mempunyai izin dari pemerintah. Bahkan tidak ada pengawasan baik kualitas bahan bakar sampai takaran pasti bahan bakar yang dijual.

Pertamini menjadi istilah baru bagi penjual bahan bakar eceran di pinggir jalan. Pertamini muncul ketika adanya penjualan dispenser penakar bahan bakar yang dibuat oleh masyarakat skala rumahan. Pertamini menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang dibeli dari SPBU. Harganya pun biasanya lebih mahal dibandingkan BBM yang dijual di SPBU Pertamina.

