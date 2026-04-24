INSPIRASI BISNIS

Mau Buka Bisnis SPBU Pertamina? Segini Biaya hingga Syaratnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |06:08 WIB
Mau Buka Bisnis SPBU Pertamina? Segini Biaya hingga Syaratnya (Foto: Pertamina)
JAKARTA - Biaya hingga syarat membuka bisnis SPBU Pertamina. Pertamina membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra Pertamina dalam menjalankan bisnis SPBU untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

Bisnis SPBU menjadi salah satu bisnis yang memberikan keuntungan cukup besar. Namun, untuk mempunyai bisnis SPBU Pertamina juga harus memiliki modal yang cukup besar juga.

"Jadilah mitra bisnis Pertamina Patra Niaga, tumbuh dan berkembang bersama mendukung ketahanan energi nasional serta mendistribusikan energi keseluruh konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia," tulis keterangan Pertamina Patra Niaga seperti dilansir laman resmi Kemitraan Patra Niaga.

Biaya SPBU Pertamina

Dalam pembangunan sebuah SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU dengan lebar muka minimum 20 meter. Ada beberapa tipe SPBU dengan standar desain sebagai berikut :

- SPBU Regular, syarat yang harus dipenuhi minimal memiliki luas lahan berukuran 1.000 m2, minimal dua pulau pompa, wajib menyediakan PLTS atap dan investasi kurang lebih Rp6 miliar di luar tanah.

- SPBU Mini, dengan minimal luas lahan 600 m2, maksimal satu pulau pompa dan investasi kurang dari Rp2,5 miliar di luar tanah

- SPBU Kompak, dengan minimal luas lahan 200 m2, bangunan permanen atau modular (dengan sarfas tangki/drum/IBC tank), sarana penyimpanan minimal 1 kiloliter (KL) dan investasi kurang lebih Rp1 miliar di luar tanah

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/455/3214029/spbu-TGwt_large.jpg
Berapa Biaya Buka atau Franchise SPBU BP AKR? Ini Kisaran Uang yang Harus Disiapkan dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/455/3213766/spbu_pertamina-qSKo_large.jpg
Mengintip Biaya Bangun SPBU Pertamina hingga Kisaran Gaji Operator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/455/3213470/spbu_shell-JvkY_large.jpg
Berapa Modal Biaya Membuka Franchise SPBU Shell? Ini Kisaran Duit yang Harus Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212804/spbu_pertamina-CXPd_large.jpg
Berapa Biaya Buka atau Franchise SPBU Pertamina? Segini Kisaran Uang yang Harus Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212622/operator_spbu-95cd_large.jpg
Apa Arti Warna Seragam Operator SPBU Pertamina? Ternyata Ini Perbedaan Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207035/spbu-ctMd_large.png
Selewengkan BBM Subsidi, SPBU Disegel
