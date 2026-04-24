Mengulik Perbedaan Kode SPBU Pemerintah dan Swasta

JAKARTA - Mengulik perbedaan kode SPBU pemerintah dan swasta. Hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke pelosok negeri telah memilih SPBU.

Namun, SPBU rupanya tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tapi juga dikelola oleh pihak swasta.

Lantas, apakah ada perbedaannya dan bagaimana cara bedakan SPBU milik pemerintah dan swasta?

Dilansir dari laman MyPertamina, Jumat (23/4/2026), SPBU milik pemerintah dan swasta rupanya tidak memiliki perbedaan dalam hal kualitas.

Karena pihak Pertamina telah menetapkan standar yang berlaku pada seluruh pom bensin milik Pertamina, baik itu pihak swasta maupun pemerintah. Maka itu yang bisa dibedakan dari SPBU milik pemerintah dan swasta adalah pada kepemilikannya saja.

Cara membedakannya pun cukup mudah, yakni dengan memahami kode yang ada pada SPBU.

Sebelum memahami kode SPBU, perlu diketahui terdapat tiga jenis SPBU Pertamina berdasarkan pemilik dan pengelola, yakni:

COCO (Corporate Owner Corporate Operate), yakni pom bensin atau SPBU yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

CODO (Corporate Owner Dealer Operate), yakni SPBU yang dimiliki oleh pihak Pertamina tapi dikelola oleh pihak swasta.