MNC Sekuritas Ajak Investor Kenalan dengan Waran Terstruktur di IG Live Sore Ini

JAKARTA – Di tengah banyaknya pilihan investasi di pasar modal, waran terstruktur menjadi salah satu instrumen yang menarik perhatian. Produk ini memberikan hak kepada investor untuk membeli atau menjual saham acuan pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Seperti instrumen lainnya, waran terstruktur juga menawarkan potensi keuntungan sekaligus risiko.

Bagi pemula, memahami cara kerja waran terstruktur menjadi langkah penting sebelum bertransaksi, termasuk memperhatikan pergerakan saham acuan, jangka waktu, kondisi pasar, serta risiko dari produk tersebut.

MNC Sekuritas menggelar sesi Instagram Live bertajuk “Kenalan dengan Waran Terstruktur” pada Kamis (16/4/2025) pukul 16.00 WIB bersama Channel Development & Partnership MNC Sekuritas, Risky Arya P. Padang. Kegiatan tersebut dapat disaksikan melalui akun Instagram @mncsekuritas.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Perusahaan ini menyediakan layanan investasi di pasar modal, termasuk berbagai produk yang dapat menjadi pilihan bagi investor.

(Feby Novalius)

