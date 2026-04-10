Hadiah Unik Ulang Tahun, Investor MNC Sekuritas Beri Kado Saham ASII kepada Anak

JAKARTA – Dalam rangka merayakan momen istimewa ulang tahun buah hatinya, Ade, yang merupakan salah satu investor MNC Sekuritas, mengambil langkah inspiratif. Ia memberikan hadiah unik berupa investasi saham untuk ulang tahun ke-3 putranya, Rafqi Aulian Ramadhan, yang jatuh pada 1 April.

Ade memberikan kado saham PT Astra International Tbk (ASII) sebanyak 500 lembar yang dibeli melalui aplikasi online trading MNC Sekuritas, yaitu MotionTrade.

"Kami memilih saham ASII karena putra kami memiliki ketertarikan besar di dunia otomotif. Harapannya, instrumen ini tidak hanya mewakili minat pribadinya, tetapi juga memberikan pertumbuhan nilai yang berkelanjutan bagi masa depannya," ujar Ade, Jumat (10/4/2026).

Branch Manager MNC Sekuritas Pantai Indah Kapuk, Dona, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk inovasi pemberian hadiah yang berkesan dan memiliki nilai jangka panjang.

“Saham ASII memiliki fundamental yang stabil dan kokoh dalam berbagai kondisi pasar berkat diversifikasi bisnis yang luas. Pemilihan saham ini sebagai hadiah ulang tahun mencerminkan penanaman nilai investasi sejak dini untuk masa depan buah hati,” jelas Dona.