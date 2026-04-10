Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hadiah Unik Ulang Tahun, Investor MNC Sekuritas Beri Kado Saham ASII kepada Anak

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |16:10 WIB
Hadiah Unik Ulang Tahun, Investor MNC Sekuritas Beri Kado Saham ASII kepada Anak
nvestor MNC Sekuritas Beri Kado Saham ASII kepada Anak. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka merayakan momen istimewa ulang tahun buah hatinya, Ade, yang merupakan salah satu investor MNC Sekuritas, mengambil langkah inspiratif. Ia memberikan hadiah unik berupa investasi saham untuk ulang tahun ke-3 putranya, Rafqi Aulian Ramadhan, yang jatuh pada 1 April.

Ade memberikan kado saham PT Astra International Tbk (ASII) sebanyak 500 lembar yang dibeli melalui aplikasi online trading MNC Sekuritas, yaitu MotionTrade.

"Kami memilih saham ASII karena putra kami memiliki ketertarikan besar di dunia otomotif. Harapannya, instrumen ini tidak hanya mewakili minat pribadinya, tetapi juga memberikan pertumbuhan nilai yang berkelanjutan bagi masa depannya," ujar Ade, Jumat (10/4/2026).

Branch Manager MNC Sekuritas Pantai Indah Kapuk, Dona, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk inovasi pemberian hadiah yang berkesan dan memiliki nilai jangka panjang.

“Saham ASII memiliki fundamental yang stabil dan kokoh dalam berbagai kondisi pasar berkat diversifikasi bisnis yang luas. Pemilihan saham ini sebagai hadiah ulang tahun mencerminkan penanaman nilai investasi sejak dini untuk masa depan buah hati,” jelas Dona.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement