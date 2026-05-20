HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Kantor di Dago, MNC Sekuritas Dekatkan Investor ke Saham, Reksa Dana dan Obligas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |21:03 WIB
Resmikan Kantor di Dago, MNC Sekuritas Dekatkan Investor ke Saham, Reksa Dana dan Obligas
MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang kedua di Kota Bandung yang berlokasi di kawasan Dago, pada hari ini. (Foto: Okezone.com/MNCSekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang kedua di Kota Bandung yang berlokasi di kawasan Dago, pada hari ini. Kehadiran kantor baru ini menjadi bagian dari ekspansi perusahaan untuk memperluas akses layanan pasar modal sekaligus membidik pertumbuhan investor muda dan kalangan profesional di Jawa Barat.

Cabang baru tersebut merupakan Point of Sales (POS) ke-185 milik MNC Sekuritas dan menjadi cabang keempat yang dibuka perusahaan sepanjang tahun 2026. Lokasi di Jalan Dago dipilih karena dinilai strategis, berada dekat pusat pendidikan dan kawasan ekonomi Kota Bandung.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas, Luqman El Hakiem, mengatakan pembukaan cabang baru ini bertujuan mendekatkan layanan pasar modal kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung yang memiliki potensi investor besar.

“Hadirnya MNC Sekuritas cabang Dago diharapkan bisa mendekatkan investor pasar modal, khususnya di Jawa Barat, Kota Bandung, untuk lebih mengenal produk investasi seperti saham, reksa dana, dan obligasi,” ujarnya di Bandung, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah investor tertinggi di Indonesia. Hal itu didukung oleh jumlah penduduk yang besar serta banyaknya kawasan pendidikan seperti Bandung dan Jatinangor yang didominasi generasi muda.

Kehadiran cabang Dago juga menjadi kantor kedua MNC Sekuritas di Bandung setelah sebelumnya hadir di kawasan Jalan Veteran. Dengan penambahan cabang ini, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan investasi pasar modal melalui aplikasi MotionTrade.

“Kita harapkan dengan peresmian ini, pertumbuhan investor di Jawa Barat bisa meningkat lagi,” lanjutnya.

