HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bikin Investasi Jadi Lifestyle, MNC Sekuritas Hadir di Bandung Dago

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:20 WIB
Bikin Investasi Jadi Lifestyle, MNC Sekuritas Hadir di Bandung Dago
MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang baru di kawasan Dago, Bandung. (foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
BANDUNG – MNC Sekuritas terus berkomitmen memajukan pasar modal Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia melalui point of sales di berbagai kota.

MNC Sekuritas resmi membuka kantor cabang baru di kawasan Dago, Bandung, pada hari ini. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas literasi dan akses investasi bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, MNC Sekuritas juga telah memiliki kantor cabang di Bandung yang berlokasi di kawasan Naripan.

Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pembukaan cabang Bandung Dago merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendekatkan layanan investasi kepada generasi muda, profesional, dan pelaku usaha di kota tersebut.

“Melalui peresmian ini, MNC Sekuritas telah memiliki 185 point of sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Bandung Dago merupakan kantor cabang ke-4 yang diresmikan pada tahun 2026. Kami sangat antusias dengan hadirnya cabang MNC Sekuritas di kawasan Dago karena lokasinya sangat strategis dan dekat dengan berbagai pusat aktivitas masyarakat. Area ini dikelilingi pusat bisnis seperti hotel dan kafe yang menjadi titik pertemuan berbagai kalangan,” ujar Susy, Rabu (20/5/2026).

Branch Manager MNC Sekuritas cabang Bandung Dago, Syafiq Ramadhan, mengatakan bahwa investasi kini telah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) masyarakat urban.

