Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |14:51 WIB
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
A
A
A

TEBING TINGGI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas berkomitmen dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

MNC Sekuritas terus berekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia melalui kolaborasi pendirian Galeri Investasi, salah satunya dengan meresmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Jumat (31/10/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama sekaligus pengguntingan pita oleh Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khaddafi Nasution, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dan Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa selain hadir di lingkungan kampus, MNC Sekuritas juga memiliki Galeri Investasi yang berada di luar kalangan akademisi.

“Kami berharap semangat edukasi dan inklusi pasar modal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga komunitas, lembaga keagamaan, bahkan sektor wirausaha,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115/mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178479/mnc_sekuritas-Wbxq_large.jpg
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/278/3177787/mnc_sekuritas-EzWV_large.jpg
Sinergi MNC Sekuritas dan Lafkespri Literasi Pasar Modal di Kalangan Surveyor Akreditasi Klinik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176958/mnc_sekuritas-pgY3_large.jpg
CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement