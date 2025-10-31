MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi

TEBING TINGGI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas berkomitmen dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.



MNC Sekuritas terus berekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia melalui kolaborasi pendirian Galeri Investasi, salah satunya dengan meresmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Jumat (31/10/2025).



Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama sekaligus pengguntingan pita oleh Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khaddafi Nasution, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqien, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dan Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen.



Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa selain hadir di lingkungan kampus, MNC Sekuritas juga memiliki Galeri Investasi yang berada di luar kalangan akademisi.



“Kami berharap semangat edukasi dan inklusi pasar modal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga komunitas, lembaga keagamaan, bahkan sektor wirausaha,” ujarnya.