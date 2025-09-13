Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu kekayaan calon Menpora baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, bak langit dan bumi. Isu reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memunculkan sejumlah nama calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) baru.

Setelah Dito Ariotedjo resmi pamit dari kursinya, beberapa tokoh mulai digadang-gadang sebagai pengganti, termasuk artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat.

Selain kiprah publik keduanya, kekayaan pribadi Raffi dan Taufik juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), jumlah aset yang mereka miliki menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok.

Harta Kekayaan Taufik Hidayat

Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis yang kini menjabat Wamenpora, tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 78,9 miliar. Jumlah tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir Desember 2024.

Porsi terbesar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 49,8 miliar. Tercatat ada enam bidang properti yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bandung Barat, hingga Karawang Barat.

Selain itu, Taufik memiliki kendaraan senilai Rp 3,5 miliar yang terdiri dari tiga mobil dan satu motor. Beberapa di antaranya adalah Volkswagen Tiguan, Toyota Innova Zenix, BMW, dan sepeda motor Honda Beat.