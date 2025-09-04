Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar

JAKARTA – Harta kekayaan Bharat Jain, pengemis terkaya di Dunia berharta Rp14 Miliar. Umumnya, pengemis identik dengan kemiskinan dan hidup serba kekurangan.

Namun, kisah Bharat Jain asal India justru berbeda jauh dari gambaran tersebut. Pria ini dijuluki sebagai pengemis terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai sekitar Rp14 miliar.

Berdasarkan laporan Economic Times, Rabu (3/9/2025) Bharat Jain kerap terlihat mengemis di kawasan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus dan Azad Maidan.

Dia lahir dari keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Karena tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal, Jain kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap yang layak. Jalan terakhir yang dia pilih adalah mengemis.

Keputusan itu ternyata membawanya pada penghasilan yang mengejutkan.

Dari hasil mengemis, Jain diperkirakan memperoleh pendapatan harian sekitar 2.000-2.500 rupee atau setara Rp365.000 sampai Rp500.000.