PLN Berhasil Alirkan Listrik di Aceh Tamiang, Layanan RSUD hingga Posko Pengungsian Optimal

JAKARTA - PT PLN (Persero) berhasil menyalakan kembali listrik di lokasi-lokasi vital di Aceh Tamiang pada Kamis (4/12/2025), yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang yang menjadi pusat pelayanan kesehatan korban bencana, berhasil menyala dengan mesin genset PLN berkapasitas 66.000 Watt. RSUD Muda Sedia pun dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk warga terdampak bencana.

PLN bahu-membahu dengan TNI, Polri dan masyarakat mendatangkan genset dari Langsa, melewati jalur darat penuh lumpur, tanah amblas, hingga ruas jalan yang terputus.

"PLN juga berhasil menyalakan listrik ke Tamiang Sport Center yang menjadi pusat posko pengungsian menggunakan jaringan listrik PLN," demikian dikutip dari keterangan PLN pada Sabtu (6/12/2025).

PLN juga telah mengalirkan listrik ke PDAM Aceh Tamiang menggunakan genset 33.000 Watt yang dikirim dari Binjai, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat telah berhasil dinormalkan.