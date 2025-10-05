Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah

JAKARTA - Panduan cara isi saldo PLN Mobile secara online dengan mudah. Dengan hal ini akan membantu masyarakat membayar tagihan listrik atau membeli token listrik. Melalui aplikasi PLN Mobile, pelanggan bisa melakukan pembayaran listrik dari mana saja dan kapan saja.

Aplikasi PLN Mobile bisa menunjang kebutuhan pelanggan baik pascabayar maupun prabayar. Saldo PLN Mobile bisa digunakan untuk pembelian token listrik pada layanan prabayar. Meskipun pembayaran tagihan listrik untuk layanan pascabayar juga bisa dilakukan melalui aplikasi ini.

Namun, untuk bisa melakukan pembayaran listrik melalui PLN Mobile, pelanggan perlu isi saldo terlebih dahulu. Pengisian saldo PLN Mobile bisa dilakukan melalui beragam metode.

Berikut ini adalah cara isi saldo pada PLN Mobile dalam laman resmi PLN, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

1. Buka aplikasi PLN Mobile

2. Pilih menu “Token & Pembayaran”

3. Masukkan ID Pelanggan

4. Pilih token yang ingin dibeli, ada pilihan mulai dari Rp5 Ribu sampai Rp1 Juta

5. Masukkan kode voucher jika punya

6. Klik “Lanjutkan Pembayaran”

7. Pilih metode pembayaran, lalu klik “Bayar”

8. Pembelian berhasil, kamu akan dapat nomor token listrik yang perlu di-redeem di meteran

Demikian panduan cara isi saldo PLN Mobile secara online dengan mudah. Semoga bermanfaat.