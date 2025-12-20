Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana

JAKARTA - Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan apresiasi atas perjuangan para petugas PLN dalam proses menyalakan kembali listrik di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.



Menurutnya, kembalinya aliran listrik menjadi kabar membahagiakan bagi masyarakat Aceh. Tanpa energi listrik, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik nyaris tidak dapat berjalan, terutama dalam kondisi tanggap darurat bencana.



“Aceh kembali terang dan menyala. Tentu ini sangat membahagiakan warga Aceh, karena tanpa energi listrik, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik nyaris lumpuh, apalagi dalam kondisi tanggap darurat bencana,” ujar Tulus di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).



Dia menuturkan, upaya menyalakan kembali listrik dilakukan dengan perjuangan besar oleh petugas di lapangan, bahkan menghadapi risiko keselamatan.



“Proses menyalakan kembali listrik di Aceh, memang penuh perjuangan, bahkan bertaruh nyawa dari tim lapangan,” katanya.



Tulus menjelaskan bahwa dampak bencana terhadap infrastruktur kelistrikan tergolong sangat serius. Kerusakan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi menuju rumah-rumah warga, tetapi juga pada sistem jaringan utama bertegangan tinggi.



“Infrastruktur kelistrikan terdampak sangat serius. Bukan hanya tiang listrik untuk distribusi ke rumah-rumah penduduk, tetapi juga sistem jaringan 150 kilovolt yang hanyut diterpa banjir dan tanah longsor,” ujarnya.