HOME FINANCE HOT ISSUE

Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |21:14 WIB
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai digitalisasi pelayanan listrik membangun transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan. 

Ketua Umum YLKI Niti Emiliana mengatakan, digitalisasi layanan seperti PLN Mobile merupakan bentuk transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi internal perusahaan, tetapi juga memperkuat hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses layanan.

“YLKI memandang langkah tersebut sebagai bagian dari perubahan pola hubungan antara konsumen dan penyedia layanan, dari yang semula bersifat satu arah menjadi komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan partisipatif, kata Niti di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Aplikasi tersebut, menurutnya, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, melacak tindak lanjut, dan berkomunikasi langsung dengan petugas PLN tanpa harus datang ke kantor layanan. "Ini telah membuka ruang baru bagi konsumen untuk mengakses layanan kelistrikan dengan lebih mudah, terutama dalam hal penyampaian pengaduan dan pelaporan gangguan listrik,” kata Niti.

Sebagaimana diketahui, PLN Mobile menyediakan berbagai fitur yang memudahkan konsumen, seperti pembayaran tagihan, pembelian token listrik, tambah daya, pencatatan meter, dan pengaduan gangguan yang dilengkapi dengan fitur live chat layanan pelanggan.

“Melalui sistem digital yang terintegrasi, pelanggan dapat memantau status layanan secara real-time, sehingga proses menjadi lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik,” katanya. 

 

