10 Orang Terkaya RI Berharta Rp2.512 Triliun, Bukan Cuma Punya Bank dan Tambang Batu Bara

JAKARTA - 10 orang terkaya di Indonesia yang mempunyai harta kekayaan hingga Rp2.512,6 triliun pada September versi Forbes 2025. 10 orang terkaya ini memiliki gurita bisnis di Indonesia, mulai dari sektor perbankan, pertambangan hingga pusat data.

Dalam data terbaru Forbes real time billionaires, Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya Indonesia edisi September 2025 versi Forbes. Mantan sopir angkot ini mempunyai harta kekayaan USD33,2 miliar atau sekitar Rp544,9 triliun (kurs Rp16.415 per USD) dari perusahaan miliknya Barito Pacific.

Dengan kekayaan Rp544,9 triliun, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 59 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

Berikut ini daftar 10 orang terkaya di Indonesia edisi September 2025 beserta bisnisnya berdasarkan data Forbes real time billionaires:

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu masih menjadi orang terkaya Indonesia di peringkat pertama. Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD33,2 miliar atau sekitar Rp544,9 triliun (kurs Rp16.415 per USD).

Di bawah perusahaan Barito Pacific, Prajogo Pangestu mendapatkan sumber kekayaan dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan. Dengan kekayaan ini, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 59 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

2. Low Tuck Kwong

Di peringkat kedua orang terkaya di Indonesia per September 2025 ditempati Low Tuck Kwong. Low Tuck Kwong merupakan pemilik Bayan Resources yang dijuluki Raja Batu Bara. Dari bisnis ini, Low Tuck Kwong mempunyai harta kekayaan USD24,8 miliar atau Rp407,09 triliun.

3. Robert Budi Hartono

Robert Budi Hartono berada di peringkat ketiga dalam daftar orang terkaya di Indonesia edisi September 2025. Robert Budi Hartono memegang kepemilikan saham mayoritas di BCA dan perusahaan rokok Djarum. Dia memiliki kekayaan USD20,2 miliar atau Rp331,5 triliun.