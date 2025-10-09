Harta Kekayaan Permaisuri Wu, Satu-satunya Wanita Terkaya di Sepanjang Sejarah Manusia

JAKARTA – Harta kekayaan Permaisuri Wu, satu-satunya wanita terkaya di sepanjang sejarah manusia. Permaisuri Wu memiliki harta hingga USD16 triliun.

Melansir BusinessDay, Permaisuri Wu Zetian, lahir pada tahun 624 Masehi, bangkit dari selir menjadi satu-satunya kaisar wanita Tiongkok selama Dinasti Tang. Dirinya pun menjadi wanita paling berpengaruh di dua generasi Dinasti Tang di China.

Ia memegang kekuasaan yang signifikan di balik layar sebelum secara terbuka menyatakan dirinya sebagai kaisar pada tahun 690 Masehi, memerintah hingga tahun 705 Masehi, dan mendirikan Dinasti Zhou. Pemerintahannya menyaksikan perluasan wilayah dan kemakmuran ekonomi melalui perdagangan Jalur Sutra, meskipun dirusak oleh metode kejam untuk menyingkirkan para pesaing.

Meskipun ada kontroversi, ia dikenang sebagai pemimpin yang visioner dan simbol kekuasaan. Warisannya bertahan melalui berbagai penggambaran di media dan kekayaannya yang diperkirakan sangat besar, sebesar USD16 triliun, BusinessDay melaporkan.

Kekayaan permaisuri ini setara dengan 22,7% dari total kekayaan yang ada di dunia. Tapi ternyata, tidak mudah baginya untuk menjadi wanita terkaya dalam sejarah manusia ini.

Dia tidak begitu saja menjadi semegah ini, semua itu dilakukan dengan mengucurkan banyak darah.

Sebelumnya, kaisar China ini naik ke tampuk kekuasaan sebagai selir dari kaisar Dinasti Tang, yaitu Kaisar Taizong yang jauh lebih tua, dan anaknya yang juga menjadi kaisar, Gaozong.

Setelah kematian Taizong, Wu tetap menjadi permaisuri Kaisar Gaozong. Tapi, demi mendapatkan kekuasaan, Wu bertindak dengan sangat kejam, khususnya dalam menghilangkan saingan agar tetap berada di samping kaisar. Dia juga dilaporkan membunuh putrinya sendiri oleh salah satu permaisuri utama Gaozong, yakni Permaisuri Wang, yang akhirnya dipenjara dan dibunuh.