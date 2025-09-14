Adu Kekayaan Israel dengan Qatar, Bak Bumi dan Langit

JAKARTA - Adu kekayaan Israel dengan Qatar, bak bumi dan langit. Kini hubungan kedua negara memanas usai Israel menyerang Qatar pada Selasa 9 September 2025.

Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani mengecam serangan Israel ke Ibu Kota Doha. Qatar mengutuk serangan Israel yang menewaskan seorang pejabat keamanan Qatar dan lima anggota Hamas.

Dia menegaskan bahwa pihaknya berhak melakukan pembalasan atas tindakan terorisme tersebut. Dia menegaskan Doha telah membentuk tim hukum dan akan meninjau insiden tersebut untuk memastikan tindakan semacam itu tidak terulang.

"Qatar berhak untuk menanggapi serangan terang-terangan ini," ujar Al-Thani.

Dia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seorang narsis dan serangan Israel tersebut berbahaya. "Serangan dan penargetan ini tidak hanya melampaui hukum internasional, tetapi juga standar moral," kata Al-Thani.

"Kita berbicara tentang negara mediator, yang menyelenggarakan mediasi resmi dan dihadiri oleh delegasi dari negara yang sama yang mengirimkan rudal-rudal ini. Standar moral apa yang dapat diterima untuk hal ini," ujarnya.

Di luar serangan Israel ke Qatar, menarik untuk diketahui kekayaan kedua negara. Diketahui kekayaan negara-negara di Timur Tengah kerap menjadi sorotan dunia. Dua di antaranya adalah Qatar dan Israel, dua negara dengan pengaruh besar, namun memiliki jalur pembangunan ekonomi yang sangat berbeda.

Perbandingan keduanya ibarat bumi dan langit, baik dari sisi sumber daya alam maupun strategi pengelolaan ekonominya.