Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Israel dengan Qatar, Bak Bumi dan Langit

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Minggu, 14 September 2025 |20:33 WIB
Adu Kekayaan Israel dengan Qatar, Bak Bumi dan Langit
Adu Kekayaan Israel dengan Qatar, Bak Bumi dan Langit (Foto: Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Israel dengan Qatar, bak bumi dan langit. Kini hubungan kedua negara memanas usai Israel menyerang Qatar pada Selasa 9 September 2025.

Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani mengecam serangan Israel ke Ibu Kota Doha. Qatar mengutuk serangan Israel yang menewaskan seorang pejabat keamanan Qatar dan lima anggota Hamas.

Dia menegaskan bahwa pihaknya berhak melakukan pembalasan atas tindakan terorisme tersebut. Dia menegaskan Doha telah membentuk tim hukum dan akan meninjau insiden tersebut untuk memastikan tindakan semacam itu tidak terulang.

"Qatar berhak untuk menanggapi serangan terang-terangan ini," ujar Al-Thani.

Dia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seorang narsis dan serangan Israel tersebut berbahaya. "Serangan dan penargetan ini tidak hanya melampaui hukum internasional, tetapi juga standar moral," kata Al-Thani.

"Kita berbicara tentang negara mediator, yang menyelenggarakan mediasi resmi dan dihadiri oleh delegasi dari negara yang sama yang mengirimkan rudal-rudal ini. Standar moral apa yang dapat diterima untuk hal ini," ujarnya.

Di luar serangan Israel ke Qatar, menarik untuk diketahui kekayaan kedua negara. Diketahui kekayaan negara-negara di Timur Tengah kerap menjadi sorotan dunia. Dua di antaranya adalah Qatar dan Israel, dua negara dengan pengaruh besar, namun memiliki jalur pembangunan ekonomi yang sangat berbeda. 

Perbandingan keduanya ibarat bumi dan langit, baik dari sisi sumber daya alam maupun strategi pengelolaan ekonominya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/455/3149927/arab_saudi-O41g_large.jpg
Masuk Daftar Negara Muslim Terkaya di Dunia, Lebih Tajir Qatar atau Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/470/2806627/kondisi-qatar-usai-piala-dunia-2022-hotel-sepi-dan-banyak-phk-o0VR7MJ4zH.jpg
Kondisi Qatar Usai Piala Dunia 2022, Hotel Sepi dan Banyak PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/20/320/2032459/qatar-akan-bentuk-bank-energi-terbesar-modalnya-usd10-miliar-7mA9gmdNNW.jpg
Qatar Akan Bentuk Bank Energi Terbesar, Modalnya USD10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/03/320/1945323/qatar-airways-bakal-buka-penerbangan-langsung-ke-aceh-pmRsiA4Fba.jpg
Qatar Airways Bakal Buka Penerbangan Langsung ke Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/18/320/1923908/qatar-habiskan-rp2-880-triliun-bangun-megaproyek-piala-dunia-2022-U2ndr3E2b3.jpg
Qatar Habiskan Rp2.880 Triliun Bangun Megaproyek Piala Dunia 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/18/320/1797812/jokowi-saya-ingin-perkuat-kerjasama-infrastruktur-dan-pariwisata-dengan-qatar-b2r69eQ08h.jpg
Jokowi: Saya Ingin Perkuat Kerjasama Infrastruktur dan Pariwisata dengan Qatar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement