HOME FINANCE HOT ISSUE

Penempatan Dana Rp200 Triliun, Bos BI Sentil Bank Segera Turunkan Bunga Kredit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |16:01 WIB
Penempatan Dana Rp200 Triliun, Bos BI Sentil Bank Segera Turunkan Bunga Kredit
Penempatan Dana Rp200 Triliun, Bos BI Sentil Bank Segera Turunkan Bunga Kredit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta pihak perbankan untuk segera menyesuaikan suku bunga pembiayaan atau kredit agar lebih murah. Hal ini dinilai penting untuk mendukung efektivitas langkah pemerintah dan otoritas moneter dalam mendorong pembentukan dana murah bagi masyarakat.

Perry menekankan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah agresif dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak 125 basis poin (bps) sepanjang tahun 2025 hingga mencapai level 4,75 persen.

“Kebijakan moneter dan penempatan SAL (Saldo Anggaran Lebih) di perbankan perlu diikuti penurunan bunga perbankan yang lebih cepat,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Meski BI Rate telah turun signifikan, Perry menyoroti fakta bahwa penurunan suku bunga kredit di lapangan masih berjalan sangat lambat. Hingga November 2025, penurunan suku bunga kredit tercatat baru sebesar 24 basis poin ke level 8,96 persen.

“Suku bunga kredit perbankan lebih lambat baru turun 24 bps menjadi 8,96 persen pada November 2025,” katanya.

Lambatnya penyesuaian ini menjadi perhatian serius, terutama karena perbankan telah mendapatkan injeksi likuiditas besar dari pemerintah.

Sejak September 2025, pemerintah telah menempatkan dana SAL sebesar Rp276 triliun, yang sebelumnya mengendap di BI ke dalam sistem perbankan domestik untuk memutar roda ekonomi.

 

Halaman:
1 2
