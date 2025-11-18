Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |07:57 WIB
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi harga barang maupun nilai riil mata uang.

Perry membedakan secara tegas antara redenominasi dan sanering, yang dalam sejarah pernah dilakukan untuk memotong nilai riil uang dan menurunkan daya beli masyarakat.

"Redenominasi itu bukan sanering ya bukan pemotongan," tegas Perry dikutip di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Perry menjelaskan, redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah.

Setelah dasar hukum tersebut terbit, proses penerapan mata uang baru dan lama akan berjalan paralel selama lima hingga enam tahun.

Perry mencontohkan bahwa harga barang tidak akan berubah meski jumlah digit rupiah disederhanakan.

"Kami beli kopi satu gelas pakai uang lama Rp25 ribu, bisa dengan uang baru Rp25 dan itu prosesnya harus paralel,” kata Perry.

 

Halaman:
1 2
