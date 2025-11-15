Daftar Negara yang Lakukan Redenominasi Mata Uang, Indonesia Menyusul?

Isu penyederhanaan nominal Rupiah kembali ramai diperbincangkan di Tanah Air. Meski demikian rencana menjadikan uang Rp1.000 menjadi Rp1 belum dilakukan dalam waktu dekat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan bahwa belum ada rencana pembahasan Revisi undang-undang menyangkut redenominasi pada tahun 2025-2026 ini. Hanya saja, itu memang sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) jangka panjang.

"Dan pemerintah nampaknya merevisi ulang pernyataannya bahwa itu baru akan dilakukan (pembahasan) di tahun 2027. Bagi saya baik 2027, karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat," kata Said.

Kendati demikian, Indonesia bisa belajar lebih dulu dari negara-negara yang sudah melakukan redenominasi mata uang. Misalnya Jerman. Salah satu redenominasi paling signifikan terjadi di Jerman setelah Perang Dunia I.

Sebelum tahun 1914, mata uang nasional di sini adalah Goldmark yang terkait dengan standar emas. Namun setelah perang dimulai, tidak ada logam mulia yang tersisa untuk mendukung mata uang tersebut. Goldmark mengalami devaluasi dan mendapatkan nama baru - Papiermark. Mata uang ini didukung oleh tanah yang digunakan untuk tujuan pertanian dan bisnis. Setelah Perang Dunia I, negara ini harus membayar ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Versailles. Karena tidak memiliki cadangan emas atau mata uang, pemerintah menerbitkan uang kertas baru yang tidak terbatas untuk membayar utang, menyebabkan Papiermark runtuh. Inflasi mencapai puncaknya sebesar 29.500% pada tahun 1923.

Saat itu, pecahan tertinggi 100 triliun mark sama dengan USD24. Pada bulan November 1923, Papiermark yang tidak berharga digantikan dengan Rentenmark dengan nilai 1 triliun (1012) berbanding 1. Meskipun setahun kemudian, unit baru ini digantikan dengan Reichsmark dengan nilai yang sama, namun hal ini membantu menstabilkan situasi dan mengembalikan negara tersebut ke mata uang yang didukung oleh emas.

Contoh lainnya adalah China. Pada tahun 1948-1949, Republik Tiongkok mengalami hiperinflasi yang berkepanjangan karena perang Tiongkok-Jepang dan perang saudara. Yuan lama terdepresiasi parah, karena uang kertas dicetak dalam jumlah besar untuk menutupi pengeluaran militer yang meningkat.

Pada tahun 1948, yuan emas (golden round) diperkenalkan untuk menggantikan mata uang lama dengan nilai tukar 3.000.000:1. Pemerintah memaksa masyarakat untuk menukarkan emas, perak, dan mata uang asing mereka dengan unit yang baru. Kerugian kelas menengah sangat tinggi sehingga pemerintah kehilangan dukungan utama dalam perang saudara.

Yuan emas sangat rentan terhadap hiperinflasi karena persiapan pencetakan yang tidak memadai dan kegagalan untuk menegakkan batas penerbitan. Harga-harga terus meningkat dengan cepat, meskipun pemerintah mencoba membekukannya, melarang kenaikan dan penimbunan. Akhirnya, hiperinflasi mencapai tingkat lebih dari 1,1 juta persen per tahun. Pada hari-hari terakhir perang saudara, pemerintah ROC memperkenalkan yuan perak, yang seharusnya menggantikan yuan emas dengan rasio 1:500.000.000.