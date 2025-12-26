Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap Rupiah Libas Dolar AS, Ini Penopangnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |14:30 WIB
Siap-Siap Rupiah Libas Dolar AS, Ini Penopangnya
Siap-Siap Rupiah Libas Dolar AS, Ini Penopangnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menutup pekan pendek menjelang libur Natal 2025 dengan pergerakan yang kurang bergairah. Meski sempat mencatatkan penguatan tipis pada akhir perdagangan, mata uang Garuda masih berada dalam tren pelemahan jika dihitung dalam akumulasi sepekan.

Pada penutupan perdagangan Rabu (24/12/2025), Rupiah sebenarnya berhasil menguat 0,09 persen ke level Rp16.750 per dolar AS. Namun, capaian tersebut belum mampu membalikkan keadaan, di mana secara keseluruhan dalam sepekan terakhir Rupiah tercatat masih melemah sebesar 0,09 persen.

Kondisi Rupiah berbanding terbalik dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang justru kompak menguat tajam terhadap dolar AS pada hari yang sama. Melemahnya Indeks Dolar AS (DXY) ke level 97 menjadi angin segar bagi mata uang regional.

Adapun performa mata uang Asia terhadap dolar AS seperti Won Korea Selatan memimpin penguatan signifikan lebih dari 1,7 persen, disusul Ringgit Malaysia menguat sekitar 0,37 persen dan Baht Thailand naik 0,26 persen.

Sementara itu, Jepang, China, Taiwan, & Singapura kompak menguat di rentang 0,12 persen hingga 1,19 persen. Kemudian Rupiah & Filipina menguat tipis di bawah 0,1 persen.

Rupee India menjadi satu-satunya yang terkoreksi sebesar 0,41 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191438/roti-r4bF_large.jpg
Roti O Bisa Kena Denda Rp200 Juta Usai Tolak Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191421/uang-Ly3D_large.jpeg
Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Bisa Didenda Rp200 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191304/rupiah_hari_ini-NDth_large.jpg
Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.777 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190888/rupiah_hari_ini-C37o_large.jpeg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.750 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190681/rupiah_melemah-OfMY_large.png
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.723 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190457/rupiah_menguat-qkQl_large.png
Rupiah Terkendali di Rp16.685, Ini Penjelasan Bos BI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement