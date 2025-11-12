Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ngerasa Digebukin Gegara Redenominasi Rupiah

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |06:05 WIB
Purbaya Ngerasa Digebukin Gegara Redenominasi Rupiah
Purbaya menegaskan, pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi Rupiah akan ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.

“Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi. Jadi jangan saya yang digebukin, saya digebukin terus,” kata Purbaya. 

Purbaya menegaskan, pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya bukan tahun ini maupun tahun depan.

“Redenom itu kebijakan bank sentral, dan mereka akan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang, nggak tahun depan,” ujar Purbaya kepada wartawan.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa redenominasi merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah digit rupiah tanpa mengubah nilai tukar dan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya: Dikira Dorong Redenominasi Rupiah, Purbaya: Saya Digebukin Terus

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904//uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182900//badan_anggaran_dpr_ri_mengingatkan_pemerintah-XxhT_large.jpg
Banggar: Redenominasi Rupiah Baru Dibahas 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182607//rupiah-vM4V_large.jpg
Jalan Panjang Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182723//purbaya-bPix_large.jpg
Dikira Dorong Redenominasi Rupiah, Purbaya: Saya Digebukin Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182630//mata_uang-8vPj_large.jpg
Daftar Negara yang Gagal Lakukan Redenominasi Mata Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182722//purbaya-YIEG_large.jpg
Purbaya: Redenominasi Rupiah Bukan Sekarang ataupun Tahun Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement