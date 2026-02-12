Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ngaku Belum Diundang Soal Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun dari APBN

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |13:38 WIB
Purbaya Ngaku Belum Diundang Soal Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun dari APBN
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan terkait pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto; Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan terkait pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB/Whoosh) senilai Rp1,2 triliun per tahun, yang rencananya akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Nanti saya belum dipanggil (pemerintah pusat) untuk masalah itu, seingat saya masih 50-50, belum diajak ke sana (membayar utang full dari APBN)," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pembayaran kewajiban utang proyek kereta Whoosh bakal menggunakan APBN.

"Iya, utang Whoosh pakai APBN," ujarnya saat agenda di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2).

Kendati begitu, kata Prasetyo, penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh masih dipertimbangkan lebih lanjut untuk hal teknisnya. Saat ini, terus dilakukan upaya negosiasi dan pembahasan teknis, termasuk melibatkan pihak Danantara.

"Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," kata Prasetyo.

Sebelumnya, pada akhir 2025, Purbaya sempat menuturkan bahwa jalan keluar permasalahan utang Whoosh masih didiskusikan untuk menemukan skema pembayaran terbaik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201068//purbaya-N61d_large.jpg
Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200988//menkeu_purbaya-DiP3_large.jpg
Purbaya Disentil Trenggono di Medsos: Pak Menteri Sahabat Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200975//airlangga-fmDF_large.jpg
Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya ke Istana, Ada Apa? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200974//purbaya-ciKd_large.jpg
Purbaya Ungkap 2 Calon Dewas LPI yang Siap Dipilih Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200972//purbaya-F1RB_large.jpg
Disindir Menteri Trenggono Soal Dana Kapal, Purbaya Balas Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200915//ketua_ojk-3lVa_large.png
Pansel OJK Resmi Dibentuk, Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner Dibuka Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement