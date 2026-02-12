Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya ke Investor: Enggak Perlu Takut dengan Prospek Ekonomi Kita

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |17:29 WIB
Purbaya ke Investor: Enggak Perlu Takut dengan Prospek Ekonomi Kita
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para investor untuk tidak khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para investor untuk tidak khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Ia mendorong pelaku usaha segera merealisasikan rencana bisnis dan ekspansi investasi di Tanah Air.

Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, dan pemerintah bakal menjaga tren positif perekonomian demi meningkatkan laju investasi.

Adapun indikator seperti indeks kepercayaan konsumen berada pada level tertinggi, sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, kurva konsumsi BBM positif, penjualan listrik untuk industri meningkat, termasuk sektor manufaktur, dengan indeks PMI menunjukkan ekspansi belakangan ini.

"Anda enggak usah takut, baik investor di pasar modal maupun dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda," kata Purbaya dalam diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).

Purbaya juga menekankan stabilitas sosial-politik yang turut memengaruhi perekonomian tetap berada pada level terkendali. Ia merujuk pada indeks kepercayaan publik terhadap Presiden dan lembaga negara.

Dalam menjaga iklim bisnis, Purbaya memaparkan manfaat mekanisme penyelesaian masalah dunia usaha melalui kanal aduan debottlenecking yang disupervisi Kementerian Keuangan.

Di level makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap Purbaya mencapai level tertinggi. Capaian pertumbuhan 5,11% pada 2025 dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara negara G-20.

"Saya akan coba dorong pertumbuhan ekonomi ke arah 6% semaksimal mungkin. Jadi ekspansi ekonomi akan berlangsung terus hingga 2030," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201239//purbaya-ph5a_large.jpg
Purbaya Kritik Peringkat Moody’s: Kelihatannya Offside
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201232//purbaya-2VG5_large.jpg
Soal Isu Misbakhun Jadi Ketua OJK, Purbaya: Enggak Itu Kan Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201230//menteri_kp_sakti_wahyu_trenggono-Z6dC_large.jpg
Sudah Baikan dengan Purbaya Usai Saling Sindir, Menteri Trenggono Lempar Senyuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201203//trenggono-K4Qn_large.jpg
Ini Pendidikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang Sindir Purbaya Soal Proyek Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201196//purbaya-Co0K_large.jpg
Purbaya Ngaku Belum Diundang Soal Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun dari APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201068//purbaya-N61d_large.jpg
Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement