Purbaya ke Investor: Enggak Perlu Takut dengan Prospek Ekonomi Kita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para investor untuk tidak khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para investor untuk tidak khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Ia mendorong pelaku usaha segera merealisasikan rencana bisnis dan ekspansi investasi di Tanah Air.

Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, dan pemerintah bakal menjaga tren positif perekonomian demi meningkatkan laju investasi.

Adapun indikator seperti indeks kepercayaan konsumen berada pada level tertinggi, sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, kurva konsumsi BBM positif, penjualan listrik untuk industri meningkat, termasuk sektor manufaktur, dengan indeks PMI menunjukkan ekspansi belakangan ini.

"Anda enggak usah takut, baik investor di pasar modal maupun dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda," kata Purbaya dalam diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).

Purbaya juga menekankan stabilitas sosial-politik yang turut memengaruhi perekonomian tetap berada pada level terkendali. Ia merujuk pada indeks kepercayaan publik terhadap Presiden dan lembaga negara.

Dalam menjaga iklim bisnis, Purbaya memaparkan manfaat mekanisme penyelesaian masalah dunia usaha melalui kanal aduan debottlenecking yang disupervisi Kementerian Keuangan.

Di level makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap Purbaya mencapai level tertinggi. Capaian pertumbuhan 5,11% pada 2025 dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara negara G-20.

"Saya akan coba dorong pertumbuhan ekonomi ke arah 6% semaksimal mungkin. Jadi ekspansi ekonomi akan berlangsung terus hingga 2030," ujarnya.