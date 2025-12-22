Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Tetapkan Jadwal Rapat Dewan Gubernur pada 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |19:58 WIB
BI Tetapkan Jadwal Rapat Dewan Gubernur pada 2026
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menetapkan jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam proses perumusan dan penetapan bauran kebijakan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, RDG Bulanan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yang merupakan satu kesatuan RDG.

“RDG Bulanan hari pertama membahas hasil evaluasi terhadap kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, serta mengintegrasikan opsi bauran kebijakan,” kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Selanjutnya, RDG Bulanan hari kedua membahas rekomendasi dan penetapan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dalam satu bauran kebijakan.

Pelaksanaan RDG BI diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023.

Pada pasal tersebut menyatakan RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

 

Halaman:
1 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217/rupiah-F5mb_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190755/bank_indonesia-PVns_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190506/banjir_di_sumatera-J2Nb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190473/bencana-30Va_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190468/gubernur_bank_indonesia-jyXw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190461/purbaya-41YS_large.jpg
