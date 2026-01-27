Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Bicara soal Independensi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |12:54 WIB
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Bicara soal Independensi
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Bicara soal Independensi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Thomas Djiwandono resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) usai disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Thomas menyampaikan apresiasinya kepada parlemen dan menekankan komitmen integritas dalam memimpin bank sentral.

Thomas menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses seleksi, mulai dari usulan hingga uji kelayakan (fit and proper test), telah dilaluinya dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan juga secara khusus Pimpinan Komisi XI, Anggota Dewan dari Komisi XI yang kemarin sudah saya melalui fit and proper, proses fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui, mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada," ujar Thomas di hadapan awak media dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Selasa (27/1/2026).

Dua poin utama yang menjadi sorotan Thomas adalah keberlanjutan independensi Bank Indonesia dan penguatan kolaborasi antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

"Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter," tegasnya.

Thomas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada insan pers yang telah mengawal isu pencalonannya secara transparan. Menurutnya, pemberitaan yang akurat sangat membantu masyarakat dalam memahami proses pengisian jabatan strategis tersebut.

"Saya terima kasih untuk berita-berita yang objektif, yang terukur dan karena itu penting juga supaya masyarakat tahu cerita sebenarnya selama ini," tambahnya.

 

